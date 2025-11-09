La astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Libra tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo para hoy, domingo 9 de noviembre

Las personas de Libra son guiadas por Venus, lo que les otorga un sentido de armonía y relaciones. Hoy, su apoyo será crucial para ayudar a un amigo en una situación complicada.

Es oficial | Nuevas reglas de jubilación bajo Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro

Descubrieron el quinto estado de la materia: no es el que todos creían y los dueños son Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy, las personas de Libra tendrán una suerte especial en el amor, ya que la energía del día favorecerá las conexiones emocionales profundas. Este día será especialmente compatible con los signos de Acuario, lo que podría llevar a momentos románticos y significativos.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este domingo?

La suerte en el trabajo para Libra puede manifestarse a través de la colaboración y el apoyo a los demás. Al ofrecer tu ayuda a un amigo en apuros, no solo fortaleces la relación, sino que también puedes abrirte a nuevas oportunidades. Si bien es importante evaluar tu capacidad para comprometerte, encontrar formas alternativas de asistencia puede ser igualmente valioso y gratificante.

Ya es oficial: el Trolebús se ampliará hasta Ixtapaluca y este será su servicio completo en Edomex

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud manteniendo un equilibrio en su dieta, realizando ejercicio regularmente y gestionando el estrés a través de actividades que le gusten, como la meditación o el yoga. Es importante que preste atención a su bienestar emocional y busque apoyo cuando lo necesite.

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

Consejos de hoy para Libra

1. Escucha atentamente las necesidades de tu amigo. 2. Ofrece tu ayuda de manera realista, sin comprometerte más de lo que puedes. 3. Sugiere alternativas o recursos que puedan ser útiles para él.

Conocer la predicción del horóscopo cada día puede ofrecer una guía valiosa para enfrentar los retos y oportunidades que se presenten. Estar al tanto de lo que los astros tienen reservado puede ser la clave para tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor plenitud. No pierdas la oportunidad de descubrir lo que el futuro tiene preparado para ti.