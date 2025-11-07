La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Leo este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Por otra parte, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

Tu predicción para hoy, viernes

Las personas de Leo se benefician de la alineación favorable entre Júpiter y Venus. Esta conexión les brinda apoyo en sus metas laborales y financieras.

Es oficial | Nuevas reglas de jubilación bajo Claudia Sheinbaum: qué sucederá con la edad de retiro

Descubrieron el quinto estado de la materia: no es el que todos creían y los dueños son Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Las personas de Leo tendrán un día afortunado en el amor, donde su carisma y confianza atraerán a quienes les rodean. Este día, serán especialmente compatibles con los signos de Aries, lo que podría llevar a momentos apasionados y conexiones profundas.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este viernes?

La suerte en el trabajo para Leo se verá potenciada por la favorable alineación de Júpiter y Venus, lo que te brindará el apoyo necesario para alcanzar tus metas en el empleo y las finanzas. Esta influencia planetaria te ayudará a destacar en tu vida cotidiana.

Ya es oficial: el Trolebús se ampliará hasta Ixtapaluca y este será su servicio completo en Edomex

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud manteniendo una alimentación equilibrada, haciendo ejercicio regularmente y durmiendo lo suficiente. También es importante que beba suficiente agua y evite el estrés, dedicando tiempo a actividades que le gusten.

Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

Consejos de hoy para Leo

1. Aprovecha la influencia positiva de Júpiter y Venus para establecer metas claras. 2. Mantén un enfoque proactivo en tu trabajo y finanzas. 3. Esfuérzate al máximo, incluso después de las vacaciones.

Conocer la predicción del horóscopo cada día puede ofrecer una guía valiosa para enfrentar los retos y oportunidades que se presenten. Estar al tanto de lo que los astros tienen reservado puede ser la clave para tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor plenitud. No pierdas la oportunidad de descubrir lo que el futuro tiene preparado para ti.