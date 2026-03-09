Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa María Eugenia de Jesús Milleret de Brou que se recuerda cada 10 de marzo. Santa María Eugenia de Jesús Milleret de Brou nació en 1817 en Metz, Francia, en una familia burguesa. A pesar de su entorno alejado de la Iglesia, su educación le inculcó valores como la bondad y la generosidad, lo que la llevó a tener una experiencia mística en su primera comunión. Esta vivencia marcó el inicio de su camino hacia una profunda conexión con Cristo y la Iglesia, a pesar de las dificultades que enfrentó en su juventud, incluyendo la muerte de familiares y la pérdida de estabilidad familiar. Con 19 años, Ana-Eugenia asistió a conferencias cuaresmales en París, donde el Padre Lacordaire despertó en ella un deseo de servir a la Iglesia y a la sociedad. Posteriormente, conoció al Padre Combalot, quien la animó a fundar una congregación dedicada a la educación. Así, a los 22 años, se convirtió en la fundadora de las Religiosas de la Asunción, con el objetivo de extender el Reino de Cristo a través de la educación y la formación de familias cristianas. La vida de María Eugenia se dedicó al desarrollo de su congregación, que buscaba integrar la espiritualidad de la Iglesia con las necesidades de la sociedad moderna. A lo largo de su vida, formó lazos con otros fundadores y laicos, trabajando en conjunto para llevar a cabo su misión. Falleció el 10 de marzo de 1898 y fue beatificada en 1975 y canonizada en 2007, dejando un legado de compromiso apostólico y espiritualidad centrada en Cristo. Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a esta santa es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 10 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de San Droctoveo, un santo del siglo VI conocido por su dedicación y servicio a la fe. Su vida y obra han sido un ejemplo de devoción para muchos creyentes a lo largo de los siglos. Asimismo, se conmemora a San Macario de Jerusalén, un santo del siglo IV que desempeñó un papel importante en la historia de la iglesia primitiva. Su legado perdura en la tradición cristiana, recordando su compromiso con la evangelización y la enseñanza de la fe. En esta fecha también se recuerda a San Víctor, mártir, cuya valentía y sacrificio por la fe han inspirado a generaciones. Además, se celebra al Beato Elías del Socorro Nieves del Castillo, un santo del siglo XX que ha dejado una huella significativa en la vida de muchos fieles contemporáneos.