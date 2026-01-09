Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Lucrecia de Córdoba que se recuerda cada 9 de enero.

Santoral del día | Santa Lucrecia de Córdoba (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Lucrecia de Córdoba?

Santa Lucrecia de Córdoba fue una figura destacada en la historia del cristianismo en la región de Andalucía, España. Su vida se enmarca en un contexto de persecución religiosa, donde muchos cristianos enfrentaron severas pruebas por su fe. Lucrecia es recordada como una virgen y mártir, lo que resalta su dedicación y compromiso con sus creencias.

El bautismo de Santa Lucrecia fue realizado por san Eulogio, quien también es venerado como presbítero y mártir. Este acto simboliza no solo su entrada en la comunidad cristiana, sino también su valentía al mantener su fe en tiempos difíciles. La relación entre Lucrecia y Eulogio subraya la importancia de la enseñanza y el apoyo mutuo entre los primeros cristianos.

La memoria de Santa Lucrecia perdura en la tradición cristiana, donde su vida y sacrificio son un ejemplo de fe y resistencia. Su historia inspira a muchos a seguir sus pasos y a mantener la fe ante la adversidad, convirtiéndola en una figura emblemática de la historia religiosa de Córdoba y de la cristiandad en general.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de Santa Lucrecia es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el viernes, 9 de enero de 2026

El 9 de enero de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando la figura de San Adriano abad, quien vivió en el siglo VIII. Este santo es conocido por su dedicación a la vida monástica y su labor en la difusión de la fe cristiana. Su legado perdura en la tradición de la Iglesia, siendo recordado por su ejemplo de vida austera y devoción.Otro de los santos que se conmemoran en esta fecha es la Beata María Teresa de Jesús Le Clerc, del siglo XVII. Fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad, su vida estuvo marcada por el servicio a los más necesitados. Su canonización resalta la importancia de la caridad y el compromiso social en la vida cristiana.Además, se recuerda a San Eustracio taumaturgo, del siglo IX y a San Marcelino obispo, del siglo VI, entre otros. La lista incluye también a la Beata Julia de la Rena, el Beato Antonio Fatati, San Felano, San Honorato de Buzançais y Santa Teresa Kim, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia y son homenajeados en este día.

La oración para Santa Lucrecia de Córdoba:

Santa Lucrecia, ruega por nosotros.