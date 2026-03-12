La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 13 de marzo de 2026 a Santa Cristina y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. Santa Cristina fue una mártir cristiana que vivió en Persia durante el reinado de Cosroas I. Su vida se caracteriza por su firmeza en la fe y su valentía ante la persecución. A pesar de las adversidades, mantuvo su compromiso con sus creencias, lo que la llevó a enfrentar un destino trágico. La historia de Santa Cristina destaca por su sufrimiento, ya que fue azotada con varas como parte de su martirio. Este acto de tortura refleja la brutalidad de las persecuciones que enfrentaron los cristianos en esa época. Su resistencia ante el dolor y la opresión la convirtió en un símbolo de fe y fortaleza. El legado de Santa Cristina perdura a través de los siglos, inspirando a muchos a seguir su ejemplo de devoción y coraje. Su martirio no solo la consagró como santa, sino que también se convirtió en un recordatorio de la lucha por la libertad religiosa en tiempos de adversidad. Para los cristianos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a esta santa es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 13 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el Beato Agnelo de Pisa, un religioso del siglo XIII conocido por su dedicación y servicio a la fe. Su vida es un ejemplo de entrega y devoción que inspira a muchos fieles en la actualidad. Asimismo, se conmemora a San Eldrado, un santo del siglo IX, cuya vida se caracteriza por su compromiso con la evangelización y la ayuda a los más necesitados. Junto a él, se recuerda a la Beata Francisca Tréhet del siglo XVIII, quien dedicó su vida a la educación y el bienestar de los jóvenes, dejando un legado de amor y compasión. La celebración también incluye a San Pientio y San Ramiro, ambos mártires del siglo VI, así como a San Sabino de Egipto del siglo IV, quienes son recordados por su valentía y fe inquebrantable. Finalmente, el Beato Pedro II, abad del siglo XIII, es honrado por su liderazgo espiritual y su contribución al monacato. Estas festividades son una oportunidad para reflexionar sobre la vida de estos santos y su impacto en la fe católica.