Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Áurea de San Millán, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,Santa Áurea de San Millán fue una manceba de Dios que eligió vivir en reclusión y dedicarse a la oración, siendo conocida por su entrega total a Dios y su vida de austeridad. Santa Áurea de San Millán, también conocida como Orea u Oria, nació en Villavelayo, La Rioja y fue hija de Santa Amunia. Su vida fue documentada por su maestro y padre espiritual, Don Munio, quien la escribió en latín y luego fue traducida por Gonzalo de Berceo. Berceo destaca la veracidad de su relato, afirmando que Áurea nunca habría consentido en mentir, lo que le otorga un carácter de credibilidad a su historia. El nombre de Áurea, que significa "Dorada", presagiaba su valiosa calidad espiritual. Desde joven, mostró una profunda devoción a Dios, prefiriendo las horas litúrgicas y la vida religiosa a las distracciones mundanas. Su deseo de vivir en castidad y dedicarse a la oración la llevó a buscar consejo en el monasterio de San Millán de la Cogolla, donde el prior Domingo le otorgó el hábito de esposa de Cristo tras su insistencia. Áurea se encerró en una celda en el monasterio, donde vivió en una austera reclusión, dedicándose a la oración, la lectura de las Sagradas Escrituras y la elaboración de hostias para la Misa. A pesar de enfrentar grandes tentaciones del demonio, recibió la ayuda de Domingo, quien la fortaleció con la fe. Finalmente, tras una vida de dedicación y sacrificio, falleció en paz, dejando un legado de devoción y heroísmo espiritual. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de esta santa es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 11 de marzo de 2026, se celebran varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el Beato Juan Kearney, un religioso del siglo XVII conocido por su dedicación y servicio a la comunidad. También se recuerda a San Oengo Cúldeo, un santo del siglo IX que representa la espiritualidad celta en Escocia.Otro de los santos que se conmemoran es San Pionio, un mártir del siglo III que es venerado por su valentía y fe inquebrantable. Además, se celebra al Beato Tomás Atkinson, también del siglo XVII, quien es recordado por su compromiso con la evangelización y su vida de oración. La lista de santos incluye a San Constantino de Escocia, San Sofronio de Jerusalén, San Benito de Milán, San Vicente, abad y San Vidiciano, todos ellos figuras importantes en la historia de la Iglesia, cada uno con su propia historia de fe y dedicación. Por último, el Beato Juan Bautista de Fabriano Righi, del siglo XVI, también es honrado en esta fecha, sumando a la rica tradición de veneración de santos en el calendario litúrgico.