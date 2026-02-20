Este sábado, 21 de febrero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Pedro Damián, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras, San Pedro Damián fue un cardenal obispo de Ostia que promovió la vida religiosa y la santidad en tiempos de reforma de la Iglesia. San Pedro Damián, conocido también como Damiano o Damián, fue un destacado cardenal obispo de Ostia y reconocido doctor de la Iglesia. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la fe y la reforma de la Iglesia en tiempos difíciles. Su labor se centró en promover la vida religiosa y la santidad entre los monjes, así como en guiar a los clérigos hacia una vida íntegra. Entró en el eremo de Fonte Avellana, donde dedicó su tiempo a fomentar la contemplación y la espiritualidad entre los monjes. San Pedro Damián creía firmemente en la importancia de la comunión del pueblo con la Sede Apostólica, lo que lo llevó a trabajar incansablemente para fortalecer los lazos entre la Iglesia y sus fieles. Falleció el 22 de febrero en Favencia, en la región de la Romagna. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, siendo recordado por su dedicación a la reforma y su influencia en la vida religiosa de su tiempo. Para los que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 21 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Natal Pinot, quien vivió en el siglo XVIII. Este religioso es recordado por su dedicación y servicio a la fe, siendo un ejemplo de vida cristiana en su época.Asimismo, se conmemora al Beato Tomás Portmort, un mártir del siglo XVI que entregó su vida por sus creencias. Su valentía y compromiso con la fe católica lo han convertido en un símbolo de fortaleza para los creyentes.Entre los santos que se celebran ese día se encuentra San Germán, del siglo VII y San Roberto Southwell, un destacado poeta y sacerdote del siglo XVI. También se recuerda a San Eustacio de Antioquía, un mártir del siglo IV, cuya vida y sacrificio son un testimonio de la fe en tiempos difíciles.