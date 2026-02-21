Este domingo, 22 de febrero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Maximiano de Ravena, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Maximiano de Ravena fue un obispo que defendió la unidad de la Iglesia y luchó contra los herejes. San Maximiano de Ravena fue un destacado obispo de la ciudad de Ravena, situada en la provincia de Flaminia. Su labor como líder espiritual se caracterizó por su dedicación y fidelidad en el cumplimiento de su función episcopal, guiando a su comunidad con firmeza y compromiso. Durante su tiempo, San Maximiano enfrentó numerosos desafíos, especialmente la proliferación de herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. Su valentía y determinación lo llevaron a luchar incansablemente contra estas doctrinas erróneas, defendiendo la fe y promoviendo la cohesión entre los creyentes. La figura de San Maximiano es recordada no solo por su papel como obispo, sino también por su contribución a la consolidación de la Iglesia en un periodo de divisiones y conflictos. Su legado perdura como un ejemplo de liderazgo y devoción a la causa cristiana. Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 22 de febrero de 2026, la Iglesia Católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la Beata Isabel de Francia, quien vivió en el siglo XIII. Isabel, conocida por su dedicación a la vida religiosa y su labor en favor de los pobres, es recordada por su profunda espiritualidad y su compromiso con la caridad.Ese mismo día, también se conmemora a Santa Margarita de Cortona, otra figura del siglo XIII. Margarita, quien pasó de una vida de pecado a una de penitencia y servicio, es venerada por su devoción y su trabajo en la atención a los necesitados, convirtiéndose en un símbolo de redención y amor al prójimo.Por último, el 22 de febrero se recuerda a San Papías, un mártir del siglo II. Su valentía y fe en tiempos de persecución lo han convertido en un ejemplo para los creyentes y su memoria es honrada en este día, recordando la importancia de la perseverancia en la fe.