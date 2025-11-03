Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 3 de noviembre de 2025 a San Martín de Porres y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Martín de Porres?

San Martín de Porres nació el 8 de diciembre de 1579 en Lima, Perú, hijo de un hidalgo y una mulata. Desde joven, se dedicó al oficio de barbero, que en su época incluía no solo cortes de cabello, sino también prácticas médicas. Gracias a su trabajo como ayudante de un médico español, se convirtió en un experto en su oficio, lo que le permitió ayudar a los pobres que no podían pagar por atención médica. Su barbería se convirtió en un lugar de encuentro para personas de diversas clases sociales, desde labriegos hasta corregidores.

La vida de San Martín de Porres se destaca no solo por su labor humanitaria, sino también por su profundo compromiso con la caridad y su amor a Jesucristo y a Santa María. Su sensibilidad religiosa lo llevó a unirse a los monjes del convento dominico del Rosario, donde comenzó como donado y luego se convirtió en hermano. Su humildad fue una de sus virtudes más notables, siempre anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas propias.

Un ejemplo de su generosidad ocurrió cuando el convento enfrentó problemas económicos y el Prior tuvo que vender algunos objetos. Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar a resolver la crisis. Su vida estuvo marcada por actos de bondad y sacrificio y falleció el 3 de noviembre de 1639, dejando un legado de amor y servicio a los demás.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su fe por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el lunes, 3 de noviembre de 2025

El 3 de noviembre de 2025, se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando la figura del Beato Simón Balachi, quien vivió en el siglo XIV. Su vida y obra han sido un ejemplo de fe y dedicación y su festividad es recordada por muchos fieles alrededor del mundo.



Entre los santos que se conmemoran ese día también se encuentra San Pedro Francisco Nerón, del siglo XIX, conocido por su labor pastoral y su compromiso con la comunidad. Además, Santa Odrada de Alem, del siglo XI, es honrada por su vida de santidad y servicio a los demás, siendo un modelo a seguir para los creyentes.



Otros santos que se celebran el 3 de noviembre incluyen a San Libertino de Agrigento y San Juanicio de Antidio, ambos de siglos pasados, así como a San Guenael de Landevenec y San Gaudioso de Tarazona, quienes también dejaron un legado espiritual significativo. La festividad es una oportunidad para recordar y reflexionar sobre la vida de estos santos y su impacto en la historia de la Iglesia.

La oración para San Martín de Porres: