Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Juan Bosco que se recuerda cada 31 de enero.

Santoral del día | San Juan Bosco (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Juan Bosco?

San Juan Bosco, conocido como Don Bosco, fue un destacado santo italiano que dedicó su vida a la educación y el bienestar de los jóvenes. Nació como Giovanni Melchior Bosco Ochienna y se convirtió en una figura clave en la historia de la educación católica. Su enfoque innovador y su profundo amor por los jóvenes lo llevaron a fundar varias instituciones que aún perduran en la actualidad.

Una de sus contribuciones más significativas fue la creación de la Sociedad de San Francisco de Sales, también conocida como la Congregación Salesiana. Esta organización se centró en proporcionar una educación integral a los jóvenes, combinando la formación académica con valores cristianos. Don Bosco creía firmemente en la importancia de la educación como medio para transformar vidas y comunidades.

Además de la Congregación Salesiana, Don Bosco fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y la Asociación de Salesianos Cooperadores, ampliando así su legado y su impacto en la educación y la pastoral juvenil. Su vida y obra continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo, reafirmando su papel como un pionero en la educación y un defensor de los derechos de los jóvenes.

Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el sábado, 31 de enero de 2026

El 31 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de San Geminiano, un santo del siglo IV conocido por su dedicación y servicio a la fe. Su vida ha sido un ejemplo de devoción y compromiso y su legado perdura en la memoria de los fieles que lo veneran en este día especial.Además, se conmemora a San Metrano, un santo del siglo III que ha sido recordado por su valentía y su papel en la propagación del cristianismo en tiempos difíciles. Su historia inspira a muchos a seguir su ejemplo de fe y perseverancia en la vida cotidiana.Por último, la Beata Ludovica Albertoni, del siglo XVI, también será honrada en esta fecha. Reconocida por su labor en la atención a los pobres y su profunda espiritualidad, su vida es un testimonio de amor y servicio a los demás, lo que la convierte en una figura importante en la tradición católica.

La oración para San Juan Bosco:

Oración a San Juan Bosco: "Oh San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, intercede por nosotros y guíanos en nuestro camino hacia Dios."