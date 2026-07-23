Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 24 de julio de 2026 a Santa Cristina de Bolsena y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Cristina de Bolsena (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Cristina de Bolsena?

Santa Cristina de Bolsena fue una joven martirizada cerca del lago de Bolsena en la región Toscana de Italia. Se cree que era de origen romano y vivió durante un período de persecuciones a los cristianos. Su historia ha devenido en un conjunto de leyendas que refuerzan su figura como mártir y heroína de la fe cristiana.

Las hazañas de Santa Cristina han sido a menudo confundidas con las de Santa Cristina de Tiro, quien podría no haber existido. Esta confusión ha llevado a que se entremezclen relatos y tradiciones, fomentando la leyenda que rodea a ambas figuras. A pesar de esto, Santa Cristina de Bolsena ha mantenido su distinctiva devoción entre los fieles.

En la iconografía, Santa Cristina es representada de diversas maneras, como con flechas, sosteniendo una piedra de molino o acompañada de serpientes, símbolos que aluden a su sufrimiento y la protección divina. Sin embargo, a partir de 1969, su culto se ha limitado a los calendarios locales, aunque continúa siendo una figura de devoción en la historia cristiana.

Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Santa Cristina de Bolsena (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 24 de julio de 2026

El próximo 24 de julio de 2026, la comunidad católica celebra la festividad de varios santos y beatos reconocidos por su vida y legado. Entre ellos se encuentran el Beato Modestino de Jesús y de María Mazzarell, la Beata María de la Merced Prat y Santa Cunegunda de Hungría, quienes han inspirado a generaciones con sus enseñanzas y virtudes.

Además, este día se recordarán a figuras importantes como el Beato Juan de Tossignano Tavelli y la Beata Luisa, así como a San José Fernández y el Beato José Lambton, todos del siglo XVI y XIX, que han dejado una profunda huella en la historia de la fe católica. También se rendirá homenaje a San Juan Boste y Santa Sigolena de Albi, cada uno con su propia historia de devoción y sacrificio.

Otros santos de notable relevancia que se conmemoran incluyen a San Sarbelio Makhluf y San Estercacio de Mérida, así como a Santa Eufrasia de Tebaida, que vivieron en épocas antiguas y a la Beata Cristina Admirable y el Beato Javier Bordás Piferrer, del siglo XX. La celebración del 24 de julio será una ocasión especial para la oración y la reflexión en honor a estas figuras ejemplares de la fe cristiana.

La oración para Santa Cristina de Bolsena:

Oh gloriosa Santa Cristina de Bolsena, virgen y mártir, tú que, fortalecida por la gracia de Dios, venciste los tormentos y despreciaste los ídolos: alcánzanos fortaleza en las pruebas, pureza de corazón y constancia en la fe. Que, siguiendo tu ejemplo, amemos a Jesucristo sobre todas las cosas y perseveremos hasta el fin, para alcanzar la corona de la vida eterna. Amén.