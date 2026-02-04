La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 5 de febrero de 2026 a San Felipe de Jesús y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Felipe de Jesús (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Felipe de Jesús?

San Felipe de Jesús fue un mártir mexicano que se destacó por su valentía y fe inquebrantable. Nació en la Ciudad de México y, en su búsqueda de una vida religiosa, se unió a la orden de los franciscanos. Su dedicación a la fe lo llevó a Japón, donde se enfrentó a la persecución religiosa en un contexto de gran adversidad.

En Nagasaki, San Felipe de Jesús fue arrestado y, a pesar de las torturas y amenazas, se mantuvo firme en su creencia en Jesucristo. Su sacrificio y entrega por su fe lo convirtieron en un símbolo de resistencia y devoción y finalmente fue ejecutado por su fe en 1597. Su martirio resonó en la comunidad cristiana, inspirando a muchos a seguir su ejemplo.

Hoy en día, San Felipe de Jesús es considerado el patrono de la Ciudad de México y de su Arzobispado. Su legado perdura en la memoria colectiva, recordando la importancia de la fe y el sacrificio en la vida de los creyentes. Su festividad se celebra el 5 de febrero, honrando su vida y su compromiso con el cristianismo.

Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a San Felipe de Jesús es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el jueves, 5 de febrero de 2026

El 5 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando figuras de diferentes siglos que han dejado una huella en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Albuino, un santo del siglo XI, conocido por su dedicación y servicio a la fe, así como San Sabas el Joven, del siglo X, quien es recordado por su vida de ascetismo y espiritualidad.Además, se conmemora a San Jesús Méndez, un santo del siglo XX, cuya labor pastoral ha inspirado a muchos en la actualidad. También se celebrará a Santa Francisca Mézière, del siglo XVIII, reconocida por su compromiso con la educación y el bienestar de los más necesitados y a San Avito, un santo del siglo VI, que es venerado por su vida de santidad y devoción.La lista de santos incluye también a San Ingenuino del siglo VII, la Beata Isabel Canori Mora del siglo XIX y los Santos Mártires del Ponto del siglo III, quienes son recordados por su valentía en la fe. Por último, San Lucas, abad del siglo X, será honrado por su liderazgo en la vida monástica y su contribución a la espiritualidad cristiana.

La oración para San Felipe de Jesús:

Oh San Felipe de Jesús, mártir y protector, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.