Este sábado, 4 de abril de 2026, la Iglesia católica celebra a San Benito Massarari, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Benito Massarari, conocido como el "Negro", fue un eremita y miembro de la Orden de los Hermanos Menores, destacado por su humildad y fe en la divina Providencia. San Benito Massarari fue un destacado eremita originario de Palermo, Sicilia, en Italia. Su vida estuvo marcada por la búsqueda de la soledad y la contemplación, lo que le permitió profundizar en su fe y en su relación con Dios. Su dedicación a la vida eremítica lo llevó a ser conocido por su humildad y su devoción. Posteriormente, San Benito se unió a la Orden de los Hermanos Menores, donde continuó demostrando su carácter humilde y su compromiso con la fe. Su ingreso a esta orden le permitió vivir en comunidad y compartir su espiritualidad con otros, siempre manteniendo su confianza en la divina Providencia. El apodo "el Negro" que se le atribuye, se debe al color de su piel, lo que refleja la diversidad y la riqueza cultural de la época. San Benito Massarari es recordado no solo por su vida de fe, sino también por su ejemplo de humildad y dedicación a Dios, inspirando a muchos a seguir su camino espiritual. Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a Masculino Masculino es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 4 de abril de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Cayetano Catanoso, conocido por su dedicación a la educación y la formación espiritual de los jóvenes. Su legado perdura en las instituciones que llevan su nombre y en la vida de aquellos que han sido inspirados por su ejemplo.Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentra San Pedro de Poitiers, un destacado líder religioso del siglo XII, cuya vida estuvo marcada por su compromiso con la fe y la defensa de la doctrina cristiana. Su influencia se siente aún en la región de Poitiers, donde se le recuerda con devoción.Asimismo, se celebran los beatos Francisco Marto y Guillermo Cuffitelli, así como el Beato José Benito Dusmet, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. También se rinde homenaje a San Agatópodo y San Teódulo, ambos mártires del siglo IV, cuyas vidas son un testimonio de valentía y fe en tiempos de persecución.