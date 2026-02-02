Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 3 de febrero de 2026 a San Blas y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Blas (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Blas?

San Blas fue un obispo y mártir cristiano que vivió en el siglo IV. Su vida se desarrolló en un contexto de persecución religiosa, específicamente durante el reinado del emperador Licinio, quien era conocido por su hostilidad hacia los cristianos.

La historia de San Blas está vinculada a la ciudad de Sebaste, en Armenia, donde sufrió por su fe. A pesar de las adversidades, su valentía y dedicación a la causa cristiana lo convirtieron en un símbolo de resistencia y fe para muchos.

Su legado perdura a través de la veneración que recibe en diversas tradiciones cristianas, donde es considerado un protector de la salud, especialmente en relación con las enfermedades de la garganta. Su festividad se celebra el 3 de febrero, recordando su sacrificio y su compromiso con la fe cristiana.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el martes, 3 de febrero de 2026

El 3 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, entre los que se destacan Santa Olivia mártir y San Tigrido. Estos santos son recordados por su dedicación y sacrificio en la fe, inspirando a los creyentes a seguir su ejemplo de vida cristiana.Además, se conmemoran figuras históricas como San Celerino de Cartago, San Adelino de Celle y Santa Berlinda de Meerbeke, quienes vivieron en diferentes épocas y lugares, dejando un legado espiritual significativo. La celebración de estos santos es una oportunidad para reflexionar sobre sus enseñanzas y el impacto que tuvieron en la historia de la Iglesia.Por otro lado, también se recuerda a beatos y beatas como Helinando de Froidemont, Juan Nelson y María Ana Rivier, quienes han sido reconocidos por su vida de virtud y servicio. La festividad del 3 de febrero es un momento para que los fieles se unan en oración y veneración a estos santos y beatos, fortaleciendo su fe y comunidad.

La oración para San Blas:

San Blas, ruega por nosotros.