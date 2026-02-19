La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 20 de febrero de 2026 a Beata Jacinta Marto y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. Beata Jacinta Marto fue una niña portuguesa nacida en Ajustrel, cerca de Fátima. Desde muy joven, mostró una profunda fe y devoción hacia la Santísima Virgen María, lo que la llevó a ser parte de las apariciones marianas en 1917. Junto a su hermano Francisco y su prima Lucía, Jacinta recibió mensajes de la Virgen que instaban a la oración y la conversión. A pesar de su corta edad, Jacinta enfrentó con valentía y paciencia una grave enfermedad que la afectó. Su sufrimiento no la hizo perder la fe; al contrario, lo ofreció como un sacrificio por la salvación de las almas. Su vida es un ejemplo de entrega y amor a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Jacinta Marto fue beatificada en 2000 por el Papa Juan Pablo II, reconociendo su vida de fe y su papel en las apariciones de Fátima. Su legado perdura como un símbolo de esperanza y devoción, inspirando a muchos a seguir su ejemplo de amor y sacrificio por los demás. Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a femenino femenino es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 20 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Euquerio de Orleáns, quien vivió en el siglo VIII. Este santo es conocido por su dedicación a la fe y su labor pastoral en la región de Orleáns, donde dejó un legado espiritual que perdura hasta nuestros días.Además, se conmemora a la Beata Julia Rodzinska, una figura del siglo XX que se destacó por su compromiso con la caridad y el servicio a los más necesitados. Su vida y obra continúan inspirando a muchos en la actualidad, recordando la importancia de la compasión y la solidaridad en la sociedad.Por otro lado, el día también está marcado por la celebración de San Serapión de Alejandría, San León de Catania y San Eleuterio de Tournai, quienes vivieron en los siglos III, VIII y VI, respectivamente. Cada uno de estos santos aporta una rica historia de fe y devoción, siendo recordados por sus contribuciones a la iglesia y su ejemplo de vida cristiana.