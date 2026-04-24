La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.24 este viernes, 24 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.19%. La cotización del peso dominicano mostró un descenso reciente: la variación fue de -1.25% en la última semana y de -0.47% en el último año. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es de 12.45%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual de 11.39%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Este aumento sugiere una recuperación en su valor frente a otras monedas. Sin embargo, es importante considerar factores económicos que podrían influir en esta tendencia. La estabilidad del Peso dominicano dependerá de las políticas monetarias y la situación económica del país en el futuro cercano. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.