La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.398 este viernes, 24 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.15%. En la última semana el peso mexicano avanzó 0.39%, pero en el último año registra una caída de -9.63%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de depreciación. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que se sitúa en un 3.77%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos días, el Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un incremento en su valor frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de un fortalecimiento en la economía local. Por otro lado, este patrón de crecimiento continuado puede generar confianza entre los inversionistas y facilitar un clima más favorable para el comercio exterior. No obstante, es fundamental monitorear los factores económicos que podrían influir en esta tendencia. Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.