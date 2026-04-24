Al cierre de mercados de este viernes, 24 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3555.1. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.5%. En la última semana, el Peso colombiano se depreció -1.32% y en el último año acumuló una caída de -11.60%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 6.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.14%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este incremento en la cotización puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local, así como de factores externos que favorecen al Peso colombiano en el mercado internacional. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.