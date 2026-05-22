Al cierre de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8611. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.1%.

En la última semana, la cotización del Euro subió 11.63% y en el último año acumuló 123.44%, lo que sugiere una marcada tendencia alcista.

Conoce la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 4.07%, es menor que la volatilidad anual del 6.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado.

En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea.

Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.