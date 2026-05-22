Al cierre de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3680.06. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -1.2%.

La cotización del peso colombiano cayó -3.09% en la última semana y acumula una variación anual de -6.18%, lo que indica una depreciación reciente y sostenida.

Conoce la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 11.65%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 12.95%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere una recuperación en la moneda local, generando expectativas favorable entre los inversionistas.

En contraste, la comparación con días anteriores revela que la tendencia a la baja ha sido superada, lo que podría indicar un cambio en el mercado cambiario. Esto augura un posible fortalecimiento del Peso a medida que continúan las negociaciones y ajustes económicos.

En resumen, esta tendencia positiva podría reflejar un fortalecimiento de la economía colombiana, incentivando la confianza de los agentes económicos.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.