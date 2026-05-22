Al cierre de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7439. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.08%.

La Libra esterlina muestra una leve tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.85% y en el último año acumula -1.52%.

Conoce la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 5.24%, es menor que la volatilidad anual de 6.36%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un dato de 1. Esto indica un incremento en su valor en relación con las fluctuaciones recientes del mercado.

La tendencia de la Libra esterlina ha sido estable en los días previos, lo que sugiere que, aunque hoy haya un aumento, la moneda había mantenido un comportamiento constante sin grandes variaciones.

Este fenómeno puede reflejar una creciente confianza en la economía británica entre los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.