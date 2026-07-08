Este miércoles, 8 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 648.7638 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,19%.

La cotización del Real retrocedió -0.35% en la última semana y -9.71% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real alternó movimientos con cuatro subas, cinco bajas y una jornada estable; el saldo neto fue levemente negativo, cerrando el período algo más débil que al inicio.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 6.80%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 15.26%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 648.7638003420931 pesos colombianos, deberán pagar 64876.38003420931 pesos colombianos; comprar 200 reales costará 129752.76006841862 pesos colombianos y 500 reales costará 324381.90017104655 pesos colombianos.