En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 8 de julio de 2026 llegó a 3816.74 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,76%.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 0,26%, mientras que en el último año retrocedió 16,69%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

El euro mostró volatilidad sin tendencia clara en los últimos 10 días: inició con dos avances, encadenó tres retrocesos a mitad del periodo y cerró con un leve rebote, dejando un balance prácticamente plano.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a una tasa de 3816.74 pesos colombianos por euro, es de 381,674 pesos; 200 euros cuestan 763,348 pesos y 500 euros, 1,908,370 pesos.