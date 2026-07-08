La cotización deldólar este miércoles, 8 de julio de 2026 llegó a 3337.76 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,46%.

En la última semana, la cotización del Dólar descendió -1.46% y en el último año acumuló -13.81%, evidenciando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En 10 días, el dólar alternó al inicio, encadenó cuatro caídas, rebotó dos jornadas y cerró con leve baja, dejando un balance final negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 9.45%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.20%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, a un valor por unidad de 3337.76 pesos colombianos, deberán pagar 333,776.00 pesos; 200 dólares costarán 667,552.00 pesos y 500 dólares, 1,668,880.00 pesos.