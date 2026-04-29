La cotización deleuro este miércoles, 29 de abril de 2026 cerró a 4230.99 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del2,49% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro subió 1.84%, pero en el último año cayó 9.72%, señalando una tendencia general bajista pese al repunte reciente. En los últimos 10 días, el Euro inició con un avance, encadenó tres retrocesos, luego alternó caídas y subidas y cerró con dos avances; en conjunto, el periodo terminó prácticamente sin variación, con marcada volatilidad. La cotización del Euro presenta una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. En relación al precio del día anterior, la moneda subió El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 423099.02 pesos colombianos; 200 euros cuestan 846198.04 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2115495.10 pesos colombianos.