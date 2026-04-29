Este miércoles, 29 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 723.9685 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,55%. En el mercado del Real, la cotización subió 111.78% en la última semana, pero en el último año cayó 192.31%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, el Real tuvo una tendencia bajista: comenzó con caídas consecutivas, luego un breve repunte y dos días estables; el tramo final fue volátil y cerró claramente por debajo del nivel inicial. La volatilidad económica de la última semana del Real ha sido del 14.23%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.78%. La cotización del Real hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere que la moneda ha recuperado valor en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar un aumento en la confianza del mercado. Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia deberán pagar 72396.84908789386 pesos colombianos, mientras que 200 reales costarán 144793.69817578772 pesos colombianos y 500 reales 361984.2454394693 pesos colombianos.