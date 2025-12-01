La cotización del euro alcanzó los MXN 21.26 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 1 de diciembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del 0.14% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.3 pesos y un mínimo de 21.25 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.26%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.45%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

Fuente: narrativas-mx

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 5 días de descenso, 3 días de aumento y 2 días de estabilidad. esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos predominan, lo que podría reflejar factores económicos que afectan la confianza en la moneda.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

Este aumento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro, lo que podría atraer más inversiones.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.