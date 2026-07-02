Al cierre de mercados de este jueves, 2 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3360.63. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -2.01%.

La cotización del peso colombiano mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.23% y en el último año acumuló -13.42%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 12.22%, es inferior a la volatilidad anual del 13.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos es de 2. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado respecto a los días anteriores, mostrando así un fortalecimiento en su cotización.

A medida que la tendencia se ha mantenido en alza, es posible que esta situación genere mayor confianza entre los inversores y comerciantes, lo que podría resultar en un impacto positivo en la economía del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.