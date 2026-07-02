Al cierre de mercados de este jueves, 2 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.4845. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.4%.

El peso mexicano muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.15% y en el último año acumuló un descenso de -7.38%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.52%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en relación con otras monedas. Esto sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando un debilitamiento de la moneda. Este impulso positivo puede ser el resultado de una mayor inversión extranjera o un aumento en las exportaciones.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.