En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.623 este jueves, 2 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.45% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco subió 2.54% y en el último año acumuló un avance de 1.65%, lo que sugiere una apreciación gradual.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 26.05%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, especialmente al compararla con la volatilidad anual del 20.22%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ido apreciándose, lo cual es un buen indicador para la economía local en el corto plazo.

Sin embargo, se observa que las fluctuaciones recientes en el mercado podrían afectar esta tendencia si no se estabilizan. La continuación de este comportamiento positivo dependerá de factores económicos tanto internos como externos.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 2 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.