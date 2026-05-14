La cotización del euro cerró a USD 0.8563 este jueves, 14 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.49%. En la última semana, la cotización del Euro subió 45.75%, pero en el último año cayó 32.59%, reflejando una recuperación reciente pese a un balance anual negativo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.27%, es menor que la volatilidad anual del 6.41%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este repunte se alinea con el dato de 1, que confirma que la tendencia es favorable para la moneda europea. A pesar de la reciente alza, es importante observar factores económicos que puedan influir en la continuidad de esta tendencia. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.