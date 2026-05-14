El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3772.47 este jueves, 14 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.36% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del peso colombiano avanzó 1.06%, pero en el último año acumuló una variación de -5.77%. La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano fue del 5.65%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.90%. La cotización del peso colombiano en el día de hoy muestra una tendencia creciente, considerando que el dato de 1 se encuentra en 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado una mejora en comparación con los días anteriores. En los días pasados, la cotización había fluctuado, pero la reciente subida sugiere un impulso positivo en el mercado. Esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos favorables o decisiones políticas que generan confianza en la moneda. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.