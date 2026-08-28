Este viernes, 28 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2518 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.34%.

En el mercado del Dólar canadiense, la última semana mostró un leve avance de 0.02%, pero en el último año la cotización cayó -6.05%, señalando una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró vaivenes casi alternados que denotan volatilidad, pero con un leve sesgo alcista y un avance acumulado moderado al cierre del periodo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue de 3.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 6.31%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +3 en relación con los días pasados. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Esta tendencia de incrementos sugiere un aumento en la confianza en la economía canadiense, lo que podría atraer más inversiones y mejorar el comercio exterior.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.