Al cierre de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3201.98. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.37%.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización subió 5.23% en la última semana, pero en el último año registró una caída de -15.80%, reflejando volatilidad reciente pese a una tendencia anual a la baja.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 12.22%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.68%.

El Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su cotización frente al dólar. Este ascenso sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda, impulsado por factores internos y externos que han beneficiado su valor.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que la confianza en la economía colombiana podría estar mejorando, lo que ofrece un panorama optimista para el desempeño de la moneda en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.