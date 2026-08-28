Durante el cierre de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.73, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.08% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.79 pesos y un mínimo de 19.77 pesos.

En la última semana, el euro registró un leve retroceso de -0.05%, mientras que en el último año acumuló una caída más pronunciada de -7.97%, sugiriendo una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

el euro mostró sesgo alcista: cuatro alzas iniciales, breve retroceso, tres avances y dos caídas finales, con saldo neto positivo.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.35%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este incremento se ha consolidado en los últimos dos días, lo que indica que la moneda europea está ganando fuerza frente a otras divisas.

A pesar de esta tendencia ascendente, es importante monitorear los factores económicos globales que podrían influir en el comportamiento del Euro en el futuro. La estabilidad de esta tendencia dependerá de las condiciones del mercado y de las decisiones políticas y económicas que puedan surgir.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.