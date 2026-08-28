Al cierre de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.624. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.25%.

En la última semana, el quetzal guatemalteco se mantuvo sin cambios (0.00%), mientras que en el último año registró una variación positiva de 1.87%, evidenciando una apreciación moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.35%, ha mostrado un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 20.22%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de tendencia es 2. Esto indica un aumento en su valor en comparación con las cotizaciones de los días anteriores, lo que sugiere una fortaleza reciente de la moneda.

Sin embargo, al considerar el dato de 1 como positivo, se puede afirmar que esta mejora es sostenida y podría reflejar un ambiente económico favorable. Es importante monitorear esta tendencia para evaluar su impacto a largo plazo en la economía guatemalteca.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.