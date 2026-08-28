MONTERREY.- OXXO GAS, la unidad de comercialización y retail de combustibles de FEMSA, llegó a sus tres décadas de operación con un 14% de utilización de energía renovable en su red y más de 2 mil paneles solares y sistemas eólicos instalados en 103 estaciones, de acuerdo con el director de la empresa.

A la fecha, OXXO GAS opera 545 estaciones de servicio y 222 talleres de Mecánica Tek, un concepto que incorporó en 2024 para conjuntar un portafolio de “servicios de movilidad”, como lo definió Jaime Longoria, CEO de la empresa en la celebración por el 30 aniversario de la marca.

Haciendo ecos del reporte de sostenibilidad más reciente de OXXO GAS, Longoria dio cuenta del avance de la empresa en materia ambiental, social y de gobernanza tras tres décadas de expansión en el mercado mexicano de combustibles.

“Hemos transformado nuestra propuesta de valor y hoy somos un ecosistema de movilidad impulsado por la innovación, la tecnología, la seguridad y una mejor experiencia para nuestros clientes”, dijo Longoria.

Los números verdes

Los datos más actuales del informe de sostenibilidad presentados por el ejecutivo destacan:

14% de utilización de energía renovable, con más de 2 mil paneles solares y sistemas eólicos en 103 estaciones.

100% de las estaciones con iluminación LED y sistema de recuperación de vapores.

94% de colaboradores en formación y más de 161 mil horas de capacitación acumuladas.

33% de mujeres en puestos de liderazgo y más de 168 personas adultas mayores dentro de la plantilla.

Más de 30 mil litros de combustible donados a seis instituciones a través del programa Litros con Causa.

Más de 290 voluntarios y más de 1,170 horas de trabajo comunitario reportadas en el año.

Longoria describió a OXXO GAS como un ecosistema que se aleja del modelo tradicional de estación de servicio hacia uno “apoyado en tecnología y datos de clientes para anticipar sus necesidades”.

Expansión sin fecha definida

Mauricio del Valle Gómez, director de Retail y Suministro de la empresa, indicó que se evalúa abrir estaciones fuera de los 17 estados donde ya opera, aunque sin precisar plazos ni número de aperturas. El ejecutivo enmarcó la eventual llegada del autoservicio como una propuesta de valor adicional y no como un reemplazo del modelo de atención actual.

Asimismo, Del Valle dijo que la empresa ha hecho pruebas de puntos de carga para vehículos eléctricos en algunas estaciones y destacó que si bien no hay métricas que indiquen la aceptación de los usuarios, el ejercicio les permitirá evaluar la implantación de electrolineras en los planes de crecimiento de la empresa.

El Cronista

El origen de “litro de a litro”

Por su parte Federico Rojas Velocchio, Secretario del Trabajo del Gobierno de Nuevo León, situó el crecimiento de la marca en el contexto de desconfianza que rodeaba al sector gasolinero quando OXXO GAS debutó en 1996: la promesa de “litro de a litro” buscaba distinguir a la empresa en un mercado donde el despacho de combustible era, según describió, difícil de verificar para el consumidor.

Rojas vinculó también la operación de OXXO GAS con episodios puntuales de apoyo comunitario, como la entrega de diésel y gasolina a cuerpos de emergencia de Nuevo León durante el huracán Alex, y confirmó que la empresa mantiene una relación activa de permisos y trámites con el gobierno municipal de Monterrey para remodelaciones y señalética en sus estaciones.

El tamaño de OXXO GAS

Dentro de FEMSA, OXXO GAS es parte del segmento de Américas y Movilidad, un bloque que incluye las estaciones de servicio, los talleres, la propiedad que la empresa tiene en Texas (Delek), así como las operaciones minoristas de OXXO fuera de México.

Su rol en el ecosistema FEMSA es ser el brazo minorista de combustible y movilidad y complementa la presencia de proximidad de la empresa, apalancando sinergias con las plataformas de lealtad y servicios financieros (Spin, Spin Premia).

En el segundo trimestre de 2026, esta división reportó ingresos por MXN $21,894 pesos por ventas de combustible y otros conceptos.