Al cierre de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.863. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.58%.

En la última semana, la cotización del Euro subió 80.60%, pero en el último año acumula una variación de -50.73%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.33%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 5.63%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Euro ha experimentado una tendencia positiva, con un incremento leve en comparación a los dos días pasados. Este cambio sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda europea frente a otras divisas.

La estabilidad en la cotización de los últimos días ha favorecido este crecimiento, atrayendo así más interés en el mercado. Esto podría indicar un potencial aumento en la confianza hacia la economía de la eurozona.

La tendencia positiva observada puede reflejar señales de recuperación económica y un mayor atractivo de inversiones en la región.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 28 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.