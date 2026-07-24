Este viernes, 24 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 632.9986 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,09%.

En la última semana, la cotización del Real cayó -0.69% y en el último año acumuló un descenso de -10.38%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró volatilidad: 5 subidas, 4 caídas y 1 jornada sin cambios; tras un inicio mixto, se fortaleció a mitad de periodo, luego encadenó tres descensos y cerró con un repunte.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.13%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.36%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Real presenta una tendencia positiva hoy en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a su rendimiento reciente.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 63299.86019218651 pesos colombianos; comprar 200 reales cuesta 126599.72038437302 pesos colombianos y 500 reales cuestan 316499.30096093255 pesos colombianos.