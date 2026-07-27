En la sesión de apertura de este lunes, 27 de julio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La cotización del Quetzal guatemalteco subió 2.28% en la última semana y 1.84% en el último año, sugiriendo una tendencia alcista moderada.

Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 12.05%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.26%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, ya que su relación con los días pasados ha sido favorable. En este caso, el dato 0 es positivo, indicando un incremento en el valor de la moneda en comparación a las últimas sesiones.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Quetzal guatemalteco, lo que podría ser un reflejo de la estabilidad económica y confianza en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir de cerca estos movimientos para anticipar posibles cambios.

Conocé la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos