La cotizacióndel Peso colombiano este lunes 27 de julio en Estados Unidos es de 3,216.15 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.02% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso colombiano cayó -0.35% y en el último año acumuló una variación de -13.19%, reflejando una tendencia bajista.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Peso colombiano fue del 5.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.23%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en relación con el dólar y otros pares relevantes. Comparado con los días anteriores, el peso ha ganado valor y se ha mantenido en una posición favorable.

Este cambio en la tendencia podría reflejar una mayor confianza en la economía local y un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando futuros movimientos para entender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

Conocé la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.