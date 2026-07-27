En la apertura de mercados de este lunes, 27 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.88 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.07%.

En el mercado del Euro, la cotización subió 7.99% en la última semana y 286.35% en el último año, indicando una tendencia claramente alcista.

Conocé la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.66%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos se ha incrementado. Esto indica que el Euro ha ganado valor frente a otras monedas, lo que es un signo alentador para los mercados.

Además, el hecho de que la tendencia se mantenga al alza sugiere una posible continuación de esta recuperación en el corto plazo. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que pueden influir en estos cambios.

Conocé la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.