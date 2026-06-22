La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.755 este lunes, 22 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.26%.

La cotización de la Libra esterlina mostró un avance: en la última semana subió 136.95% y en el último año 195.81%, indicando una tendencia alcista.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue de 7.43%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 6.15%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, indicando que ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta mejora refleja una confianza creciente en la economía británica y en sus perspectivas a corto plazo.

Sin embargo, aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear si se mantendrá esta dirección en los próximos días, ya que factores económicos globales pueden influir en su comportamiento.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.