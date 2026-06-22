Mientras la producción y las finanzas de Pemex se mantienen en declive permanente, Petrobras está marcando récords de producción de hidrocarburos

En esta noticia Brasil va en ascenso

Petrobras se convertirá de manera oficial en un aliado de Pemex este martes, al firmar un Memorándum de Entendimiento en Brasil, en el que la compañía sudamericana apoyará en la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, así como en proyectos de refinación de biocombustibles.

Las empresas viven momentos contrastantes: mientras la producción y las finanzas de Pemex se mantienen en declive permanente, la empresa brasileña está marcando récords de producción de hidrocarburos y se mantiene como líder mundial en la explotación de petróleo en aguas profundas.

La empresa mexicana no cuenta con la tecnología ni los recursos para realizar este tipo de proyectos, por lo que uno de los principales ángulos de la alianza será que Petrobras comparta tecnología, conocimiento y capital para el desarrollo de este tipo de campos petroleros.

Entre Pemex y Petrobras producen aproximadamente 4.4 millones de barriles diarios de petróleo, que representan menos de la mitad de la producción de Estados Unidos.

Los dos países son, además, los dos principales productores de hidrocarburos de la región, donde Brasil ocupa el primer lugar y México el segundo, seguidos por Venezuela, Argentina, Colombia y Guyana.

Sin embargo, desde hace más de dos décadas, la empresa mexicana muestra una declinación en la producción de petróleo.

En 2004, Pemex alcanzó un pico de producción de 3.4 millones de barriles diarios, gracias al megayacimiento de Cantarell, descubierto en la década de 1970 y que produjo hasta 2.1 millones de barriles diarios, siendo responsable de dos terceras partes de la producción mexicana de petróleo.

Desde el pico de producción de Pemex, la extracción de crudo se ha caído a menos de la mitad, pues en este año la obtención del hidrocarburo se ubica en 1.65 millones de barriles diarios.

Brasil va en ascenso

A partir de su modelo empresarial, enfocado en el desarrollo tecnológico para la extracción de petróleo en aguas profundas y el desarrollo de biocombustibles, Petrobras se ha convertido en un potente productor de energía a nivel mundial.

La compañía, donde el Estado tiene poco más de 50% de las acciones y el sector privado también juega, ha alcanzado máximos históricos de producción de petróleo se ubica en 2.5 millones de barriles diarios.

Solo en el primer trimestre de este año, la compañía brasileña reportó un incremento de 16.3% anual en la producción de hidrocarburos, de acuerdo con su informe trimestral.

A diferencia de Pemex, Petrobras no solo tiene áreas de extracción de petróleo dentro de su país, pues también produce hidrocarburos en naciones como Estados Unidos, Bolivia y Colombia.

Además, la relación entre ambos gobiernos ha sido cercana desde las administraciones anteriores.

Mientras tanto, Pemex es propiedad exclusiva del Estado y se ha convertido en el principal riesgo para las finanzas públicas del país, junto con el exceso de deuda contratado por el Gobierno Federal.