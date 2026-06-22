La cotización del euro cerró a USD 0.8752 este lunes, 22 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.34%.

La cotización del euro muestra un avance moderado en el mercado: 1.47% en la última semana y 1.87% en el último año, lo que sugiere estabilidad con leve mejora reciente.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 5.53%, es menor que la volatilidad anual de 6.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1 igual a +2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia ha sido sostenida en los últimos días, lo que genera optimismo entre los inversionistas.

Sin embargo, es importante mantener un seguimiento constante, ya que cualquier cambio en el contexto económico podría afectar esta tendencia. Analizando los últimos movimientos, parece que el Euro podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones actuales.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.