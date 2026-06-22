En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.37 este lunes, 22 de junio de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.21% en comparación con la cotización del día anterior.

El Peso mexicano registró un alza semanal de 0.82%, pero en el último año acumula una caída de 6.97%, señalando una leve recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que fue de 4.17%, es menor que la volatilidad anual de 7.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, el Peso mexicano presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otras divisas, lo que puede ser signo de confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una posible incertidumbre económica o influencias externas desfavorables. En este caso, la tendencia creciente del Peso puede ser un indicativo de una recuperación o estabilidad económica.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 22 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.