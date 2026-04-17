El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 59.99 este viernes, 17 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.82% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.79%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.39%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.38%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.