Al cierre de mercados de este viernes, 17 de abril de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6395. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.2%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.53%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.69%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas más comunes. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. A pesar de esta tendencia favorable, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en su estabilidad a largo plazo. La tendencia actual podría ser un indicativo de confianza en la economía guatemalteca, pero siempre es prudente estar alerta a posibles cambios. Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.