El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.3138 este viernes, 17 de abril de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.29% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un leve cambio del 0.0653%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.37%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.84%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía mexicana, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.