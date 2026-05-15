El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3795.47 este viernes, 15 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.08% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana la cotización del peso colombiano subió 1.68%, pero en el último año acumuló una variación de -5.21%, reflejando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 3.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 12.87%. Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento en comparación con los últimos cinco días. Este comportamiento refleja una recuperación en la moneda frente a monedas extranjeras, lo que puede influir favorablemente en la economía local. Analizando los datos, es evidente que esta tendencia positiva sugiere mayor confianza en el Peso colombiano, lo cual podría atraer inversiones y fortalecer el comercio exterior en el corto plazo. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.